Plus de 5 millions de Français éligibles n'ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin anti-covid, annonce la Direction générale de la Santé, ce mardi 21 décembre. Le gouvernement appelle une nouvelle fois à la vaccination, alors que le variant Omicron représente désormais 20% des cas positifs.

Coronavirus : plus de 5 millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin

5,6 millions de Français éligibles à la vaccination contre le Covid-19, n’ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin, d'après les chiffres communiqués ce mardi 21 décembre par la Direction générale de la Santé. Parmi ces non-vaccinés, la DGS recense de nombreuses personnes présentant des comorbidités. 500.000 Français de plus de 80 ans n’ont ainsi toujours pas reçu une seule dose. Ils sont pourtant les plus à risque de contracter des formes sévères de la maladie. Pour aider ces personnes âgées à prendre leur rendez-vous vaccinal, un numéro vert a notamment été mis en place, le 0 800 730 957. Il permet aux séniors les plus vulnérables d'obtenir un rendez-vous à domicile.

De plus en plus de premières doses

Depuis l'allocution de Jean Castex, vendredi dernier, le gouvernement "a constaté un doublement des prises de rendez-vous pour des primo-injections", a indiqué ce mardi son porte-parole, Gabriel Attal. Sur la semaine écoulée, 162.000 personnes qui n'avaient pour l'instant reçu aucune dose de vaccin ont réalisé leur première injection, selon la Direction générale de la Santé. Rien que pour la journée du 21 décembre, 50.000 doses de vaccin ont été injectées chez des Français qui n'étaient jusqu'ici pas vaccinés. Le porte-parole de l'exécutif s'est félicité de cette situation : "Cela nous permet d'élargir encore notre couverture vaccinale".