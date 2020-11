60.486 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France publiés ce vendredi soir. On dénombre également 398 décès supplémentaires en une journée à l'hôpital.

INFOGRAPHIE - Coronavirus : plus de 60.000 nouveaux cas en 24 heures en France, un nouveau record

Plus de 60.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures (illustration).

60.486 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures en France, selon les chiffres dévoilés ce lundi soir par Santé Publique France. Il s'agit d'un nouveau record dans notre pays depuis la mise en place des tests à grande échelle, le précédent datait de lundi dernier, le 2 novembre, où les autorités avaient enregistré 52.518 nouveaux cas en une journée.

Et Santé Publique France a annoncé ce vendredi que les données sur les nouvelles contaminations au Covid-19 étaient incomplètes et sous-estimées depuis plusieurs jours. En cause : un "incident" informatique, lié à l'"énorme" volume de tests réalisés en ce moment. "Il y a eu un bouchon" au niveau de l'AP-HP, dont les serveurs centralisent les données envoyées par tous les laboratoires de France.

398 décès supplémentaires à l'hôpital

28.979 patients atteints du coronavirus sont actuellement hospitalisés en France, les autorités dénombrent plus de 3.000 nouvelles admissions. En tenant compte des sorties, cela représente 553 lits occupés en plus depuis jeudi.

4.331 de ces malades sont en réanimation, soit 101 de plus en une journée.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 39.865 malades sont morts du coronavirus en France, dont 27.356 décès à l'hôpital (+ 398 en une journée). Les données des établissements sociaux et médico-sociaux ont également été mises à jour : on y dénombre 12.509 morts depuis le mois de mars, soit 430 supplémentaires depuis mardi dernier.