Coronavirus : plus de soixante morts dans la Loire depuis le début de l'épidémie

Ce jeudi, 2.706 patients, 71 de plus que la veille, sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes pour cause de Coronavirus dont 700 en réanimation/soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 404 personnes sont décédées dans la région (55 de plus que la veille).

Dans la Loire, 435 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 ce jeudi. 62 patients sont décédés depuis le début de l'épidémie. On recense 120 retours à domicile. En Haute-Loire, 17 personnes sont hospitalisées, trois sont décédées depuis le début de l'épidémie. On recense 20 retours à domicile. Concernant les Ehpad, dans la Loire, 228 résidents et 143 salariés sont malades ou suspects. Sept personnes sont décédées. En Haute-Loire, 22 résidents et neuf salariés sont malades ou suspects. Deux personnes sont décédées après leur transfert à l'hôpital.