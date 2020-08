Coronavirus : plus de 7.000 nouveaux cas en une journée en France, une progression "exponentielle"

7.379 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en seulement une journée en France, selon les chiffres de Santé Publique France publiés ce vendredi. C'est le chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle, on comptait jeudi 6.111 nouvelles contaminations, et 5.429 mercredi. "La dynamique de progression de l'épidémie est exponentielle", s'inquiète la DGS.

Les cas positifs détectés augmentent du fait de la circulation du virus et parce que le nombre des personnes testées augmente chaque jour (893.146 test réalisés sur la dernière semaine "glissante").

"Bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense", a précisé la DGS dans un communiqué.

Très légère hausse en réanimation

Le taux de positivité des tests est lui aussi en hausse, à 3,9% sur la période entre le 19 et 25 août, contre 3,8% du 18 au 24 août. Au total, l'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 30.596 malades depuis le mois de mars dernier, soit 20 morts supplémentaires en une journée. 20.089 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers et 10.507 (données de jeudi) en établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les Ehpad.

4.535 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au Covid-19, un chiffre stable par rapport à la ville. 387 d'entre eux ont été placés en réanimation, cela fait six patients en plus dans ces services depuis jeudi.

21 départements sont toujours classés en zone rouge de circulation active du virus.