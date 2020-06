Coronavirus : plus de dix millions de cas dans le monde, inquiétudes dans le sud des États-Unis

Plus de dix millions de cas de coronavirus ont été recensés ce dimanche dans le monde selon le décompte de l'AFP. Pays le plus touché, les États-Unis ont dépassé la barre des 2,5 millions de cas de contaminations. L'épidémie semble hors de contrôle dans le sud du pays.

Selon le décompte réalisé par l'AFP, le nombre de cas de coronavirus officiellement diagnostiqués dans le monde a dépassé ce dimanche la barre des dix millions. Près de 500.000 décès sont recensés sur la planète. L'Europe est le continent le plus touché (2.637.975 cas). Aux États-Unis, le nombre de décès a franchi le cap symbolique des 2,5 millions de cas.

En Europe, le nombre de nouvelles contaminations se stabilise depuis plus d'un mois, mais l'OMS s'inquiète d'une accélération de la contamination dans onze pays de la région, en Ukraine notamment.

Progression plus importante en Amérique latine

Désormais, la pandémie progresse le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400.000 cas recensés en une semaine. Une augmentation qui s'explique notamment par la hausse des malades au Brésil, au Pérou, au Mexique ou encore au Chili.

L'épidémie hors de contrôle aux États-Unis ?

Aux États-Unis, plusieurs états du sud du pays ont connu de nouveaux records de patients infectés. Au total, plus de 2,5 millions d'Américains sont touchés. Et les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) du pays estiment que ce chiffre est en dessous de la réalité. Selon eux, plus de 20 millions de personnes ont été touchées, soit entre 5% et 8% de la population.

La contagion progresse dans 30 des 50 états américains, notamment les plus peuplés du sud et de l'ouest : la Californie, le Texas et la Floride. Ce dernier état a enregistré un nouveau record avec plus de 9.500 malades en une journée. Pour le gouverneur de Floride, il y a une "vraie explosion" de la maladie chez les jeunes. L'âge moyen des personnes infectées est en effet de 33 ans, contre 65 ans il y a deux mois. Il a donc décidé de suspendre la consommation d'alcool dans les bars.

Au Texas, le gouvernement républicain a lui ordonné la fermeture des bars, il a aussi réduit la capacité d'accueil des restaurants à 50%. En Californie, la ville de San Francisco a également annoncé une "pause" dans son déconfinement. Les salons de coiffure, barbiers et bars extérieurs ne rouvriront finalement pas lundi.

Recrudescence en Asie

L'Asie de son côté semble connaître une recrudescence du nombre de cas quotidiens de coronavirus. La propagation est importante en Inde (528.859 cas dont 118.398 ces sept derniers jours), au Pakistan et au Bangladesh.