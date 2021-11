Après les annonces d'Olivier Véran sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus, il y avait dans la foulée plus de trente minutes d'attente pour se connecter à Doctolib dans le Gard.

Coronavirus : plus de trente minutes d'attente pour se connecter à Doctolib dans le Gard

Sans surprise, les demandes ont explosé. Les annonces du ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, ce jeudi midi, ont poussé les Français à se précipiter sur Doctolib. Dès 13h, il y avait plus de trente minutes d'attente pour se connecter à Doctolib dans le Gard. Ces mesures pour enrailler la cinquième vague de l'épidémie de Covid ont été dévoilées à la mi-journée.

Rappel vaccinal pour tous, masque obligatoire dans les lieux fermés, pass sanitaire renforcé : voilà les nouvelles mesures. En revanche, aucun confinement ni couvre-feu n'est prévu, face à cette cinquième vague qui sera, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, "plus forte et plus longue" que la quatrième vague de l'été dernier.