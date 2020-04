Coronavirus : plusieurs centaines de milliers de masques commandés par le département de la Seine-Maritime

Le département de la Seine-Maritime annonce avoir commandé plusieurs centaines de milliers de masques pour équiper les personnels des structures et établissements médico-sociaux et ses agents départementaux.

Le département de la Seine-Maritime annonce ce vendredi 17 avril 2020 avoir été livré jeudi d'une partie d'une commande de 100.000 masques jetables réservés à des "publics exposés". La prochaine livraison est programmée dans les prochains jours. Les livraisons suivantes s’échelonneront jusqu’au mois de mai, la date du 11 mai étant annoncée pour le déconfinement. Par ailleurs, 650.000 masques chirurgicaux ont été commandés à deux fournisseurs et l’institution départementale a engagé une commande de masques alternatifs lavables à travers la plateforme "Résilience".

Cette plateforme rassemble des PME du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées. En prenant appui sur cette plateforme, le département veut soutenir "les entreprises et les associations de la Seine-Maritime mobilisées dans la conception des masques alternatifs". Cette filière reverse la moitié du prix d’achat aux entreprises d’insertion et aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) assurent les services départementaux.

Des masques pour qui ?

L’ensemble de ces masques a pour vocation de doter les structures et les établissements médico-sociaux de compétence départementale, à ce jour, non inclus dans la liste de l’Agence régionale de santé. La dotation est également étendue à l’ensemble des 5.300 agents de la collectivité départementale, en vue de la sortie du confinement programmé le 11 mai. "C’est aussi en équipant ses agents que le Conseil départemental contribue à protéger ses habitants" précise le communiqué.

Le département voisin de l'Eure a également annoncé cette semaine avoir passé une grosse commande de masques pour les Eurois, tout comme la métropole de Rouen ce vendredi.