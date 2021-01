Coronavirus : plusieurs centres de vaccination opérationnels le 18 janvier au Pays Basque

A partir de ce lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner sur rendez-vous. Pour répondre à la demande, plusieurs centres de vaccination vont être déployés dans les Pyrénées-Atlantiques en-dehors des structures hospitalières. "Ils permettront de monter en puissance" explique le préfet Eric Spitz. "Nous avons pour objectif de mailler le territoire." Parmi toutes les communes candidates pour accueillir l'un de ces centres, certaines ont dû renoncer, en raison d'une logistique médicale et administrative trop lourde. Les autres, ayant répondu à tous les critères, ouvriront à partir du 18 janvier.

Des vaccinations sur rendez-vous uniquement

Les vaccinations dans ces centres ne sera ouverte que sur rendez-vous, à prendre sur les plateformes telles que Doctolib, ou directement par téléphone. Chaque centre aura sa ligne téléphonique. Le numéro vert national 0.800.009.110 pourra aussi aiguiller et renseigner les personnes souhaitant se faire vacciner. "Ils peuvent aussi demander à leur médecin, à leur pharmacien, pour avoir le numéro" recommande la directrice départementale de l'Agence régionale de santé Maritxu Blanzaco.

Au Pays Basque, sept centres de vaccination

Bayonne : Maison des associations, à partir du 18 janvier

Biarritz : casino municipal, à partir du 18 janvier

Anglet : Espace de l'Océan, à partir du 18 janvier

Saint-Jean-Pied-de-Port : salle du Laurhibar à partir du 18 janvier

Saint-Jean-de-Luz : ouverture du centre le 21 janvier

Mauléon : ouverture du centre le 25 janvier

Cambo-les-Bains : projet de centre à l'étude

Ce vendredi en conférence de presse, le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz et la directrice départementale de l'ARS Maritxu Blanzaco se sont félicités du rythme de vaccination dans le département, "2 à 3 fois plus rapide que la moyenne nationale" précise le préfet. Au soir du 14 janvier, près de 5400 personnes avaient reçu la première injection, réparties quasi équitablement entre Pays Basque et Béarn. D'ici la première semaine de février, "nous aurons couvert tout le champ Ehpad et établissements médico-sociaux" assure Maritxu Blanzaco.

Un risque de pénurie ?

A ce rythme, faut-il craindre une pénurie de doses de vaccin ? La réponse est ferme : non. "Cela va suivre" assure Maritxu Blanzaco, qui table sur 6.500 doses chaque semaine pour le département. Quant à la rumeur d'une pénurie de seringues ou d'aiguilles, Maritxu Blanzaco la dément. "Il y a eu des contraintes" reconnaît la directrice départementale de l'ARS. "En fait, cela vient en kit : d'un côté vous avez le carton à aiguilles, de l'autre les seringues, de l'autre le vaccin, c'est compliqué en logistique. Et comme c'est échelonné, vous n'avez pas tout en même temps. Mais ce problème est résolu : je peux vous dire que maintenant, nous avons le nombre d'aiguilles et de seringues qui correspond aux doses."

Ce vendredi, 26 personnes sont hospitalisées à l'hôpital de Bayonne, dont 3 en réanimation. Le taux d'incidence, qui avait augmenté ces dernières semaines jusqu'à 142 cas pour 100.000 habitants, est redescendu à 135.