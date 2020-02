"Plusieurs" des six patients hospitalisés en France après avoir été infectés par le nouveau coronavirus "vont mieux" et "pourraient sortir dans les prochains jours", a annoncé vendredi le ministère de la Santé précisant que 38 Français seront rapatriés de Wuhan, épicentre de l'épidémie, dimanche.

Coronavirus : plusieurs des six malades hospitalisés en France "pourraient sortir dans les prochains jours"

La ministre des Solidarités et de la Santé en visite au centre hospitalier de Lens, le 7 février 2020 (image d'illustration)

"Plusieurs" des six patients hospitalisés en France après avoir été infectés par le nouveau coronavirus "vont mieux" et "pourraient sortir dans les prochains jours", a annoncé vendredi le directeur de la Santé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse. Afin d'être sûrs qu'ils ne puissent plus transmettre le virus, "au moins deux tests" seront effectués à 24 heures d'intervalle a-t-il précisé. S'ils sont négatifs, les patients pourront quitter l'hôpital.

Aucun autre cas de patient infecté au coronavirus n'a été signalé en France à cette date mais "beaucoup d'inquiétudes" subsistent toujours sur le sort du patient le plus touché, un Chinois de 80 ans hospitalisé en réanimation à Paris depuis une dizaine de jours. Son pronostic vital est toujours engagé, a indiqué le Pr Salomon.

38 Français rapatriés de Wuhan dimanche

38 Français seront rapatriés de Wuhan, épicentre de l'épidémie, dimanche par un vol britannique a également indiqué la ministre Agnès Buzyn. Ils seront ensuite placés en confinement pendant 14 jours dans les locaux de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) d'Aix-en-Provence. 78 autres personnes arrivées le 2 février - 19 Français et des ressortissants d'une quinzaine d'autres nationalités - s'y trouvent déjà.

Le ministère demande en outre aux personnes qui reviennent de Chine d'être particulièrement attentives à d'éventuels symptômes et de se plier à un certain nombre de précautions. "Dans les 14 jours qui suivent leur retour, il leur sera demandé de surveiller leur température deux fois par jour, de porter un masque chirurgical en présence d'autres personnes et en dehors de leur domicile, de réduire leurs activités non-indispensables en collectivité (cinéma, restaurant, soirées)", a énuméré Agnès Buzyn.