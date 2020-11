Coronavirus : plusieurs foyers de contamination dans les Ehpads en Charente

La situation sanitaire s'aggrave dans les Ehpads en Charente. Ce sont désormais trois foyers de contamination qui sont signalés dans les maisons de retraite charentaises : Jarnac bien sûr avec quatre nouveaux décès ce weekend, mais aussi Roumazières et Saint-Michel qui sont touchées à leur tour.

A Jarnac, ce sont maintenant 11 des 81 résidents qui sont décédés depuis une quinzaine de jours. Les quatre décès du weekend ont touché des personnes très âgées et qui souffraient d'autres pathologies en plus du coronavirus. Soixante-deux résidents et 31 personnels soignants ont été testés positifs la semaine dernière. De nouveaux tests doivent avoir lieu mardi, 14 jours après le début de l'épidémie. Les résultats sont attendus vendredi.

Un protocole plus rigoureux

A l'Ehpad André-Compain de Saint-Michel, près d'Angoulême, 29 cas positifs ont été dépistés. Ils ont été confinés dans leurs chambres. A l'Ehpad des Charmilles à Roumazières, 41 cas ont été enregistrés en fin de semaine dernière : 29 résidents et 12 personnels soignants. Plusieurs mesures supplémentaires d'hygiène ont été mises en place pour assurer la distanciation sociale.

Reportage sur les EHPAD de Charente Copier