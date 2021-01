Covid-19 : "Plusieurs milliers" de personnes vaccinées ce lundi affirme le ministre de la Santé Olivier Véran

En visite à l'Hôtel Dieu à Paris, le ministre de la Santé a fait le point sur la campagne vaccinale contre le Covid-19, lundi 4 janvier. D'après Olivier Véran, il y aura eu dans la journée "plusieurs milliers de vaccinations dans tous le pays" et le rythme va encore s'accélérer.

Dix patients et 20 soignants ont été vaccinés lors de la première journée de vaccination organisée ce lundi au centre gériatrique Jean-Vignalou de Pau.

Face aux critiques, le gouvernement a décidé d'accélérer la campagne vaccinale contre le Covid-19. En visite à l'Hôtel Dieu à Paris pour le début de la vaccination auprès des professionnels de santé, lundi 4 janvier, le ministre de la Santé, a annoncé la vaccination de nombreux Français : "Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tous le pays".

L'Hôtel-Dieu a "mis en place dès ce week-end et sans délai la possibilité de vacciner les soignants". Il est d'ores et déjà capable de réaliser "plusieurs centaines de vaccinations de soignants par jour" dans "cinq boxs parallèles" et pourra en vacciner "au-delà de mille par jour d'ici à la fin de la semaine", selon Olivier Véran.

"Des centres comme celui-ci, il s'en développe un peu partout sur le territoire national. Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants", a-t-il expliqué.

Une vaccination à un rythme plus soutenu dans les prochains jours

"D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par quatre le nombre de centres, ce qui fait qu'une centaine d'hôpitaux offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville", a expliqué Olivier Véran. La vaccination va donc "monter en puissance d'ici la fin de semaine", promet le ministre de la Santé.

Il précise par ailleurs que, dans les Ehpad, "la vaccination se poursuit de façon progressive". "Nous devons respecter la chaîne logistique pour ne pas gâcher de dose et pour ne pas faire d'impasse sur la sécurité absolument indispensable pour réaliser cette campagne dans de bonnes conditions".