Coronavirus : plusieurs nouveaux cas à l'Ehpad du Mont à Aubusson

Deux résidents et deux membres du personnel viennent d'être testés positifs au Covid-19 à l'Ehpad du Mont à Aubusson.

Après la détection de plusieurs cas au début du mois d'avril dans l'Ehpad, l'Agence régionale de santé a pris la décision de dépister l'ensemble de la structure : les résidents et le personnel, soit 200 personnes. Les résultats du 10 avril ont montré que 15 résidents et 14 professionnels soignants et non soignants étaient positifs au virus.

Depuis ce premier dépistage, quatre nouveaux cas se sont déclarés parmi les membres du personnel : ce qui a porté à 18, le nombre de professionnels contaminés. C'est pourquoi l'ARS a organisé une deuxième vague de tests sur l'ensemble du site : résidents et personnel.

Quatre cas supplémentaires

Suite à cette deuxième session de dépistage, deux nouveaux résidents et deux nouveaux membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19 dans l'Ehpad du Mont. Aujourd'hui 20 professionnels sont contaminés ainsi que 17 résidents dans l'établissement.

Des tests encore en cours

Ces chiffres ne sont pas définitifs et peuvent encore évoluer car les résultats de deuxième dépistage sont encore attendus pour huit membres du personnel et 14 résidents. L'objectif de la démarche étant d'évaluer si le virus circule encore au sein de l'Ehpad et de faire le point sur l'efficacité des mesures barrière mises en place. La cellule de crise mise en place l’établissement va poursuivre et renforcer les recherches pour identifier les possibles causes de circulation du virus. Les autorités sanitaires estiment que "si le virus continue à circuler, le risque de contagion semble à ce jour limité dans l’établissement."