Coronavirus : des préfectures annoncent l'allègement du port du masque en extérieur, avant de se rétracter

Alors que les terrasses, commerces et lieux culturels rouvrent ce mercredi, un vent de liberté retrouvée souffle sur le pays. Dans cet élan, certains préfets souhaitent alléger l'obligation du port du masque en extérieur.

Mardi, les préfectures de l'Hérault, de la Seine-et-Marne, de la Creuse, ou de l'Ardèche ont ainsi annoncé ne plus imposer le port du masque en extérieur, lorsque les personnes se trouvent dans des lieux peu fréquentés. Mais plusieurs de ces préfectures ont ensuite rétropédalé, disant attendre une "harmonisation nationale".

Le ministère de l'Intérieur souhaite en effet harmoniser les arrêtés sur les masques dans tous les départements du pays. Certaines préfectures maintiennent malgré tout l'allègement du port du masque : c'est le cas de l'Hérault et de la Moselle. C'est également le cas de la ville d'Arcachon, en Gironde.

Les préfectures de Seine-et-Marne, d'Ardèche et de la Creuse rétropédalent

En Seine-et-Marne, la préfecture avait annoncé ce mardi la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, avant de rétropédaler en fin de journée : le préfet a contacté France Bleu Paris et est revenu sur sa décision. Il a expliqué qu'il s'agit d'une"erreur purement matérielle et technique : le port du masque reste obligatoire jusqu'à la fin du mois au moins", a-t-il affirmé. "Cette mesure sera réexaminée à la fin mai en concertation avec l'ARS", avance le préfet.

En Ardèche, la préfecture a dans un premier temps annoncé que le masque ne serait plus obligatoire en dehors des zones à forte concentration de population. Mais la mesure été "suspendue", a appris France Bleu Drôme Ardèche, qui précise que le ministère de l'Intérieur souhaite harmoniser cet assouplissement.

Même scénario en Creuse, où la préfère a annoncé mardi matin un allègement avant de finalement expliquer que "les aménagements annoncés par la préfète de la Creuse sont différés dans l’attente d’une harmonisation nationale".

L'allègement maintenu dans l'Hérault, en Moselle et à Arcachon

Dans l'Hérault, les mesures d'allègement sont maintenues ce mercredi, d'après France Bleu Hérault. L'arrêté préfectoral précise que le port du masque n'est plus obligatoire dans les parties non urbanisées des communes, à condition que la distanciation sociale soit respectée.

France Bleu Lorraine annonce également que les allègements prévus en Moselle sont maintenus. Dans ce département, le masque n'est plus obligatoire dans les communes de moins de 2.500 habitants.

La ville d'Arcachon, en Gironde, maintient également cet allègement en extérieur, indique France Bleu Gironde. Le masque reste cependant obligatoire dans les lieux fermés, publics ou privés ainsi qu'aux abords des écoles. Le maire s'appuie sur le fait que tous les habitants de la ville qui le souhaitaient ont reçu une première dose de vaccin.

Plusieurs maires demandent cet allègement à leur préfecture

Le maire de Fréjus, dans le Var, a pour sa part demandé à la préfecture de prendre une telle mesure. le RN David Rachline justifie également sa demande par des indicateurs sanitaires qui évoluent favorablement. Le maire de Cogolin, également dans le Var, s'est associé à sa demande.

Le gouvernement temporise

Le gouvernement a indiqué ce mercredi, par la voix de son porte-parole Gabriel Attal, espérer "fortement" que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur "cet été", pas avant. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé, lundi, que la France allait "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, mais a précisé : "On n'en est pas encore là en France".