Coronavirus : polémique à Firminy sur la distribution des masques offerts par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Polémique autour de la distribution de masques à Firminy. Des masques ont été mis à disposition par la région Auvergne-Rhones-Alpes le 20 mai. Mais ils n'ont pas encore été distribués par la mairie de Firminy. Le candidat à la mairie Julien Luya monte au créneau : pour lui, face à l'urgence sanitaire, le retard pris par le maire actuel n'est pas acceptable.

" Il faut penser à la santé des gens, à l'intérêt général ! Délivrez ces masques au plus vite ! " - Julien Luya, candidat à la mairie de Firminy

"Moi quand je lis des communiqués de presse de monsieur Petit qui nous dit "je ne délivrerai pas ces masques avant début juin", forcément, je m'affole et je tire la sonnette d'alarme. Pour ne pas délivrer ces masques selon une date stratégique, un peu politicienne, il faut penser à la santé des gens, à l'intérêt général et je pense qu'on a tous les moyens logistiques pour le faire sans difficultés. Donc arrêtons de nous cacher derrière des histoires d'enveloppes, derrière des histoires complètement ubuesques et délivrez ces masques au plus vite."

Pour l'actuel maire et candidat à sa réélection Marc Petit, à peine passé le jeudi férié de l'Ascension, tous les moyens ont été déployés pour aller au plus vite et distribuer les premiers masques en cette fin de semaine qui arrive.

"Çà se voit qu'il y en a qui n'ont pas de responsabilités pour avoir de telles polémiques ! " - Marc Petit, maire sortant de Firminy et candidat à sa réélection

"Nos agents municipaux sont très mobilisés : ils sont en train de mettre les masques de la région et les masques de la ville en même temps dans les enveloppes. Mais concrètement, ça fait 32 000 masques et on ne met pas 32 000 masques en un jour ou en quelques secondes, on n'a pas de baguette magique. D'ailleurs, la Région, il y en a qui attendent des masques encore dans beaucoup de villes, il n'y a pas de baguette magique aussi, tout le monde le sait. Donc arrêtez : ça se voit qu'il y en a qui ne gèrent pas, qui n'ont pas de responsabilités pour avoir de telles polémiques".