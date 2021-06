Coronavirus : port du masque obligatoire dans le Gard prolongé jusqu'au 30 juin

Selon un arrêté préfectoral du mercredi 2 juin 2021, et en raison de la pandémie de covid-19, l'obligation du port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au publics est prolongée dans le Gard jusqu'au 30 juin prochain. Cela concerne donc aussi les plages et les jardins publics, notamment, alors que le département voisin des Bouches-du-Rhône par exemple, la préfecture a annoncé dès mercredi que le masque n'était plus obligatoire sur les plages et dans les espaces verts du département.

Selon les dernières données épidémiologiques communiquées par Santé Publique France (bilan sanitaire du 1er juin) pour le Gard, pour la période du 21 au 27 mai, le taux d'incidence tous âges pour l'ensemble du département est de 69,3 pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d'alerte se situe à 50, le seuil d'alerte renforcée à 150, et le seuil d'alerte maximale à 250. Sur la même période, le taux de positivité des tests est de 2,80%.

Toujours selon les données de Santé Publique France, les tranches d'âge 10/20, 20/30 et 30/45 ans sont les plus touchées.

La part du variant anglais est de 87,5%, et celui des variants brésilien et sud-africain de 4,9%.

Le port du masque reste ainsi obligatoire sur l'ensemble du département du Gard sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à l'exception :

- des moins de onze ans

- des personnes circulant à l'intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels

- des cyclistes

- des usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu'ils portent un casque intégralement fermé

- des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation

- des personnes pratiquant une activité physique ou sportive