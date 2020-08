Coronavirus : port du masque obligatoire sur les marchés de sept communes de Vaucluse

Les maires de Vaucluse sont de plus en plus nombreux à prendre des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur et notamment sur les marchés. A Sorgues et à Apt ce week-end, c'était les premiers jours d'application du dispositif.