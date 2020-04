Coronavirus : réquisitionnés ou volontaires, ces brancardiers en renfort dans les hôpitaux du Haut-Rhin

Laura Levy, 19 ans, est élève infirmière en première année. Elle a été réquisitionnée comme brancardière aux urgences de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse où elle vient de passer cinq semaines. Son baptême du feu. "Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en peu de temps, les urgences étaient remplies, dit-elle. C'est compliqué à gérer, on a eu l'impression que ça n'allait jamais finir". La jeune fille parle aussi de son angoisse de côtoyer le Covid-19 de près, de risquer d'être infectée, de le transmettre. Cette expérience l'a confortée dans l'idée de continuer son école d'infirmière.

Confrontés à la multiplication des décès

Fabrice Arnoux est brancardier depuis la fin du mois de mars à l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch, dans le sud du Haut-Rhin. Ce pompier volontaire de 39 ans travaille dans le secteur de la prévention, à l'arrêt depuis le confinement : "J'étais un peu comme tout le monde devant ma télé, je voyais ce qui se passait et naturellement je me suis tourné vers l'hôpital".

Fabrice décrit l'afflux de victimes du coronavirus, les décès qui se multiplient : "Ce n'est jamais anodin, et même si on le voit à la télévision, ce n'est pas palpable. Mais quand on est vraiment à l'intérieur on se dit 'Ah en fait, c'est comme ça'".

Rassurer les malades

Fabrice parle aussi de la dimension humaine du travail de brancardier. "Notre rôle c'est aussi de rassurer les gens, de discuter avec eux, de faire en sorte que dans leur malheur il y ait toujours un sourire, un mot gentil, quelque chose qu'on puisse leur apporter à notre niveau", dit-il.

Le contrat de Fabrice doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. "J'espère qu'à cette date on n'aura plus besoin de nous. On attend toutes et tous que ça s'arrête pour reprendre une vie normale, mais ça va être long."