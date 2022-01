Coronavirus : pour accélérer la vaccination, un nouveau centre a ouvert au Parc expo de La Rochelle

Un nouveau centre de vaccination est ouvert depuis le 4 janvier, 14 heures, au parc des expositions de La Rochelle alors que celui installé à l'Espace Encan a fermé le 23 décembre dernier. Ce site est plus grand, il faut vacciner plus et plus vite pour freiner la flambée de l'épidémie de Covid. Il faut relever le défi lancé par le ministre de la Santé : cinq millions de doses de rappel par semaine en France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans ce centre, pour commencer, il est prévu de vacciner 700 personnes par jour. D'ici la fin de la semaine, le 7 janvier, il faut monter à 1.000 et l'objectif, c'est d'atteindre 1.200 injections quotidiennes.

Tout est prévu pour tenir ce rythme d'après Nadia Baron, médecin coordinatrice du centre. "On a 80 personnes qui viennent travailler chaque jour ici et puis, on va s'adapter pour la prise des rendez-vous de façon à pouvoir assurer cette accélération", décrit-elle.

Est-ce qu'il y a assez de doses de vaccin ?

Cet médecin coordinatrice explique avoir reçu l'allocation des vaccins par l'ARS la semaine passée et elle connaît ses livraisons jusqu'à la fin du mois de janvier.

Ce défi lancé par Olivier Véran est tenable d'après Marc Maigné, conseiller communautaire délégué à l'Agglo de La Rochelle qui a aussi la casquette de médecin. "C'est énorme mais je pense qu'on va y arriver. Si toutes les collectivités territoriales jouent le jeu comme nous, ici à la Rochelle, avec un millier de vaccinations par jour, on va y arriver, il le faut", estime-t-il.

Ce centre est ouvert du lundi au vendredi, sur rendez-vous uniquement. © Radio France - Aurore Richard

Pour prendre rendez-vous dans ce centre, parc des Expos à La Rochelle, c'est possible sur la plateforme Doctolib ou par téléphone, au 05.46.30.57.17. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 13 heures et puis de 14 à 18 heures. A noter que si vous avez plus de 30 ans, c'est une dose Moderna et c'est du Pfizer pour les moins de 30 ans. Et puis dans l'agglomération de La Rochelle, vous pouvez toujours aussi vous faire vacciner au centre de Mireuil et à celui de Châtelaillon-Plage.