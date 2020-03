Coronavirus : pour l'instant aucune répercussion sur le don de sang en Bourgogne-Franche-Comté

Si les dons de sang s'effondrent dans certaines régions comme en Picardie où l'Etablissement Français du Sang explique faire face à "une crise inédite" ou en Bretagne où ils sont en baisse de 10% d'après "Le Télégramme", chez nous en Bourgogne-Franche-Comté l'EFS n'a pas constaté de baisse de fréquentation de la collecte. Les donneurs continuent de se mobiliser pour donner leur sang.

"Dès lors qu'il n'y a pas de symptômes on peut donner son sang"

Bien sûr toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des dons explique le docteur Christophe Barisien, responsable des prélèvements de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. "Nous sommes attentifs aux candidats aux dons et aux symptômes qu'ils peuvent présenter. Dès lors qu'il n'y a pas de symptômes on peut donner son sang et ce même s'ils ont été éventuellement en contact avec une personne grippée."

Les personnes revenant de Chine peuvent désormais donner elles aussi

Par ailleurs les gens qui reviennent de zones à risques ne sont pas forcément exclues du don de sang poursuit le docteur Barisien. "On ne tient plus compte -contrairement à ce qui pouvait se passer il y a encore quelques jours- des voyages qu'ont pu réaliser les donneurs dans des pays comme la Chine, l'Italie où la région de Singapour. Ces régions ne sont plus prises en compte dans le cadre de la sélection au don dans la mesure où le virus circule sur le territoire."

Plus de 12 jours d'avance

A l'heure où l'on parle les réserves de sang sont satisfaisantes, puisque l'EFS Bourgogne-Franche-Comté possède entre 12 et 14 jours de d'avance en terme de concentré de globules rouges, ce qui est conforme à ses objectifs.