Coronavirus - Pour un sénateur de Haute Savoie, la Suisse fait courir un risque sanitaire aux frontaliers

La Suisse refuse tout confinement général. Loïc Hervé sénateur de Haute Savoie interpelle le plus haut sommet de l'État. D'après lui, l'Ain et la Haute Savoie sont en danger à cause de cette stratégie.