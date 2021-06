Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a détaillé, ce lundi sur RTL, le protocole mis en place pour la vaccination des adolescents, qui commence ce mardi. Il faudra l'autorisation des deux parents, et la présence d'un seul des deux.

Coronavirus : pour vacciner les adolescents, il faut l'autorisation des deux parents et la présence d'un seul

L'autorisation des deux parents sera nécessaire pour vacciner les adolescents de 12 à 17 ans contre le coronavirus, et un seul des deux parents devra impérativement être présent avec son enfant. En vue de la vaccination des adolescents qui commence ce mardi, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté le protocole mis en place sur RTL ce lundi.

L'autorisation parentale pour faire vacciner son enfant

L'accord des deux parents devra figurer sur l'attestation ci-dessous, que vous pouvez télécharger et imprimer. Le document est également téléchargeable en ligne sur le site du ministère de la Santé, a détaillé Jérôme Salomon.

La présence d'un seul parent

"On doit avoir la présence d'un seul parent" lors de la vaccination, a-t-il ajouté. "La vaccination a déjà commencé dans certains centres et on a vu que c'était extrêmement simple", "très bien accepté par les adolescents (...), qui sont force de conviction", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce sont eux qui ont le plus souffert de cette épidémie" et "beaucoup d'ados sont des ambassadeurs de la vaccination", a-t-il confié.

à lire aussi CARTE - Coronavirus : visualisez la progression de la vaccination en France