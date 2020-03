Coronavirus : pourquoi il faut renoncer aux promenades en forêt

Prendre la voiture et faire quelques kilomètres pour une promenade dans les bois -ou dans les prés-, là il y a peu de risque de promiscuité, beaucoup y ont pensé, d'autant que le soleil brille et les températures sont clémentes sur de nombreuses régions. S'évader ainsi quelques heures est pourtant incompatible avec le confinement décrété par les autorités contre le coronavirus.

"Les activités sportives ou récréatives pratiquées au sein des massifs boisés, notamment situés en périphérie des agglomérations, et éloignés de résidences des pratiquants concernés" sont interdites, précise la préfecture des Ardennes. Elles ne relèvent pas des dérogations prévues dans les conditions du confinement, où sont acceptés des "déplacements brefs, à proximité du domicile".

A l'ONF Grand Est, on a constaté ,depuis le début du confinement, des promeneurs, cyclistes en VTT voire motards, qui profitaient du beau temps pour renouer avec les promenades, notamment dans des forêts proches des agglomérations, comme à Epinal ou en forêt de Haye près de Nancy.

Cueillette, chasse, pêche suspendues

Mais les cas prévus dans le confinement ne permettent pas de sortir pendant deux ou trois heures, explique Frédéric Guérin, le porte-parole de l'Office national des forêts dans le Grand Est, "à la rigueur, on peut sortir si l'on habite en limite des bois" et pas trop longtemps. Il faut se munir de l'attestation signée, datée, avec l'indication de son domicile. L'idée, c'est le confinement, "les sorties doivent être exceptionnelles".

Les sorties en montagne sont interdites, complète la préfecture des Vosges. Cueillette, chasse et pêche sont suspendus. C'est vrai dans tous les massifs : dans les Pyrénées, les gendarmes ont commencé à verbaliser les randonneurs, d'autant qu'un accident en montagne obligerait à une intervention des secours, déjà mis à rude épreuve par la crise du covid-19.

Les travaux en forêt doivent s'arrêter

L'ONF a stoppé ses travaux, explique son porte-parole dans le Grand Est. Pour les entreprises privées, cela relève de leur responsabilité, mais l'Office a demandé à ses partenaires de mettre en sécurité les chantiers en cours, de libérer les chemins pour permettre un éventuel passage des secours, puis de suspendre ces activités.

Plus question non plus d'aller en forêt chercher du bois de chauffage : "Les travaux en forêt, réalisés à titre individuel (façonnage et transport de bois d’affouage etc...) ne revêtent aucun caractère indispensable. Ils n’ont donc pas vocation à être poursuivis".

Les habitants des régions montagneuses et boisée n'ont rien à envier à ceux des régions littorales : les promenades en bord de mer et même les sorties en bateau sont interdites.