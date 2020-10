Coronavirus : pourquoi l'Alsace est plus épargnée par le rebond de l'épidémie

"C'est un constat : l'ensemble de la région Grand Est est moins impactée que d'autres régions françaises", souligne le Dr Yves Hansmann, infectiologue aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Depuis une dizaine de jours, les indicateurs de mesure de l'épidémie semblent montrer une accalmie, après une hausse début septembre. À Strasbourg par exemple, 24 personnes étaient hospitalisées hier, dont 10 en réanimation, un chiffre stable depuis une dizaine de jours.

L'exemplarité alsacienne suite au traumatisme de la première vague

Pour beaucoup d'alsaciens, les mois de mars et d'avril derniers ont été extrêmement marquants : "On a souvent parmi nos proches des gens qui ont été impactés, voire même qui ont connu des formes très grave de Covid. Ça permet peut-être à l'ensemble de la population d'avoir cette conscience du problème, peut-être plus que dans d'autres régions", avance Yves Hansmann, "Ce qui peut expliquer le _respect assez strict des restrictions, gestes barrières et port du masque en Alsace_."

La question de l'immunité collective

En Alsace, le virus a beaucoup circulé dès le début de l'épidémie. De fait, l'immunité collective est légèrement plus élevée que dans d'autres régions. On estime aujourd'hui qu'entre 10% et 15% de la population alsacienne serait immunisée. Mais ce chiffre est encore trop bas pour avoir un impact sur la circulation du virus, estiment les professionnels de santé.

Une meilleure prise en charge à l'hôpital

Pour Yves Hansmann, la prise en charge des patients à l'hôpital s'est aussi améliorée depuis le début de la crise : "Ça n'a pas encore été quantifié mais avec les traitements, _on arrive à mieux stabiliser, voire mieux traiter les personnes les moins fragiles_." S'ajoute à ça le fait que les patients Covid aujourd'hui sont généralement des personnes jeunes, qui développent moins de formes sévères et guérissent plus facilement, ce qui explique le nombre élevé de sorties d'hôpital dans la région.

