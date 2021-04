Coronavirus : pourquoi le bilan officiel de 100.000 morts est-il probablement sous-estimé ?

C'est un chiffre symbolique. Un peu plus d'un an après le début de l'épidémie de Covid-19 en France, le cap des 100.000 morts devrait être franchi ce jeudi selon Santé publique France (SPF). Le gouvernement, critiqué par l'opposition pour sa gestion de la crise, a promis mercredi un "hommage" à ces victimes, sans donner de date. Mais d'après le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc), ce seuil a déjà été dépassé il y a plusieurs semaines. C'est en tout cas la thèse défendue par le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine, directeur de recherches émérite à l’Inserm et conseiller scientifique auprès de la direction de l’Institut national d’études démographiques (INED). Les premiers résultats de ses travaux ont été présentés lors d'un séminaire en ligne sur la mortalité du Covid-19, le 9 avril.

Des chiffres plus fiables ?

Comme le relèvent nos confrères du journal Le Monde, ces chiffres peuvent être considérés comme plus fiables car ils reposent sur l'analyse de l’ensemble des certificats de décès remplis par les médecins. Ils permettent des études par sexe, tranche d’âge, selon la zone géographique du décès et du lieu de celui-ci (hôpital, domicile…). L'analyse de ces documents a permis au CépiDc d'établir que le Covid-19 était impliqué dans 14% des morts survenues entre le 1er mars et le 31 décembre 2020.

Selon Jean-Marie Robine, "pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020, il y a déjà 75.732 certificats mentionnant le Covid-19 comme cause initiale ou associée de la mort", rapporte Le Monde. Fin 2020, Santé publique France recensait pour sa part 11.100 décès de moins. "Au 31 décembre 2020, le tableau de bord de l’épidémie de SPF faisait, lui, état de 64.632 décès, 44.852 dans les hôpitaux et 19.780 dans les Ehpad [établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes] et autres établissements médico-sociaux."

Décomptes différents selon les institutions

Comment expliquer ces écarts ? Ils sont dus au fait que la surveillance est assurée par plusieurs institutions, qui travaillent à partir de bases de données différentes, un système que le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine qualifie "d'usine à gaz", dans Le Monde.

Le nombre de décès recensés dans les hôpitaux est par exemple transmis à Santé publique France via le logiciel SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles). Au début de l'épidémie, les décès en Ehpad n'étaient donc pas comptabilisés. Depuis, un dispositif a été mis en place pour permettre à ces établissements et autres organismes médico-sociaux de communiquer leurs données à l'agence de sécurité sanitaire deux fois par semaine. Les morts à domicile, recensées par les services de l'État civil, ne sont en revanche pas prises en compte.

SI-VIC ne comptabilise pas non plus "les décès dans les unités de soins de longue durée [USLD], soit 30.000 lits d’hôpitaux en France. Or, les patients des USLD sont particulièrement fragiles et sensibles aux maladies opportunistes", précise Jean-Marie Robine dans le quotidien Le Monde. En outre, "les décès survenant aux urgences, dans les services de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation ne sont pas bien dénombrés, ce qui sous-estime beaucoup de cas nosocomiaux".

Autre institution impliquée dans la surveillance de la mortalité : l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) qui s'appuie sur les actes d'État civil. "Tous les décès sont systématiquement déclarés en mairie à l'État civil pour être ensuite confirmés, analysés par l'Insee mais aussi analysés par Santé publique France", assurait en mars 2020 le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, promettant, à terme, des estimations fiables du nombre de victimes quel que soit le lieu de décès, et des données crédibles sur "l'excès de mortalité" dû au Covid-19 (en comparant le nombre de décès attendus sur une période à celui observé pendant l'épidémie). Cependant, faute d’information sur les causes du décès, les actes d'État civil ne permettent pas toujours une évaluation fine de la surmortalité.

Le certificat électronique gage de davantage de fiabilité ?

Pour Jean-Marie Robine, rendre obligatoire "pour tout médecin, la certification électronique des décès dans les quarante-huit heures" permettrait d'être plus réactif et précis dans le suivi de la mortalité. Ces certificats de décès électroniques, mis en place à la suite de la canicule de 2003, sont aujourd'hui peu utilisés par rapport aux certificats papiers, envoyés avec des semaines voire des mois de décalage. Ils représentaient 20 % des certificats reçus par le CépiDc de l’Inserm au début de la pandémie, 25 % à 30 % actuellement.