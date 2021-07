Coronavirus : pourquoi le Haut-Rhin est le département le moins vacciné du Grand Est

Alors que le Haut-Rhin a été l'un des départements les plus touchés par la première vague du coronavirus, il affiche aujourd'hui un taux de vaccination bien plus faible que ses voisins.

Après avoir fait figure d'épicentre de l'épidémie de coronavirus en France, le Haut-Rhin a été l'un des départements les plus touchés par la première vague début 2020. Mais alors que près de la moitié de la population française est complètement vaccinée, dans le Haut-Rhin le taux de vaccination reste bien moins élevé, de quelques points depuis plusieurs semaines.

Les chiffres

Selon les dernières données fournies par l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et Santé publique France, le Haut-Rhin compte 46,0% de personnes totalement vaccinées contre 50,9% dans le Bas-Rhin. La moyenne dans le Grand Est est de 49,3%.

Selon une carte encore plus fine, développée par l'Assurance Maladie, c'est autour de Mulhouse et plus largement le sud du Haut-Rhin où le taux de vaccination est le plus faible. La région a pourtant été l'une des plus touchées lors de la première vague du coronavirus.

Plusieurs explications possibles

"On observe une crainte face au vaccin sans avoir d'explication plus précise que cela", note Patrick Vogt, médecin généraliste à Mulhouse et lanceur d'alerte dès le début de la première vague dans le Haut-Rhin : "On aurait pu penser qu'à Mulhouse les gens soient plus impliqués dans la vaccination mais visiblement c'est l'inverse qui se passe. On ne comprend pas vraiment"

Défiance plus forte que dans d'autres départements, campagne de vaccination différente, l'Agence régionale de santé ne donne pas d'explication à ce faible taux de vaccination. De son côté la préfecture du Haut-Rhin l'assure : "On vaccine à flux tendu depuis les dernières annonces d'Emmanuel Macron."

Manquerait-il alors des doses dans le Haut-Rhin ? "Je constate depuis le mois de janvier qu'on a toujours des difficultés pour obtenir des doses", déplore le maire de Colmar, Eric Straumann, "Avant les annonces du président de la République, on avait pas mal de créneaux disponibles mais aujourd'hui la situation est différente et si on avait plus de doses, on vaccinerait plus."

En Alsace, les taux d'incidence augmentent rapidement

En terme de contamination, les chiffres repartent en forte hausse dans les deux départements alsaciens. Les taux d'incidence sont passés entre vendredi 23 juillet et lundi 26 juillet de 104 à 147 dans le Bas-Rhin et de 69 à 111 dans le Haut-Rhin.

Conséquence de cette nouvelle poussée épidémique, la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, annonce l'interdiction de la vente d'alcool dans l'espace public et un renforcement de l'obligation de port du masque.