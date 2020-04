Coronavirus : pourquoi le nombre de décès s'est envolé en 24 heures en Catalogne

Le Covid-19 touche très sévèrement l'Espagne, et plus particulièrement la Catalogne. Mercredi, les autorités catalanes ont fait état d'un bilan de 7.097 décès, soit 3.242 de plus que la veille. Une hausse soudaine qui s'explique par un changement de la méthode de calcul du nombre de victimes.