Coronavirus : pourquoi le taux d'incidence augmente-t-il en Charente-Maritime ?

En Charente-Maritime, le taux d'incidence a de nouveau dépassé la barre des 50 cas de Covid pour 100 000 habitants, le 25 octobre dernier. Et ce alors que 84,14% de la population est vaccinée. Une situation qui à première vue interroge... mais qui a bien une explication. La réponse se trouve dans les catégories de population touchées. Il y en a deux : les jeunes enfants non-vaccinés, et les personnes âgées vaccinées depuis longtemps.

Une hausse chez les moins de 9 ans et les plus de 90 ans

"Actuellement, on observe une hausse des cas de Covid chez les petits enfants", constate Laurent Filleul, directeur de Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine. "Car ils ne sont pas vaccinés et cela créé des clusters au sein des écoles."

La deuxième catégorie touchée est celle des personnes âgées de plus de 90 ans. "Quand on est âgé on est immunodéprimé, c'est-à-dire que l'immunité diminue et que les virus se transmettent plus rapidement", explique Laurent Filleul. "On recommande donc fortement la troisième dose, qui permet de restimuler l'immunité."

Les seniors plus jeunes sont également concernés par cette hausse des cas. "On constate des clusters lors de regroupements chez les personnes âgées : des thés dansants, des lotos..." note l'épidémiologiste. "Des moments où les gestes sanitaires sont moins appliqués." Si les gestes barrières sont moins appliqués en général en France, les seniors sont plus touchés car leurs doses de vaccin datent de début 2021.

Pourquoi cette hausse chez des personnes vaccinées ?

Si le virus circule chez les enfants non-vaccinés, la question se pose pour les plus âgés, dont la plupart ont reçu deux doses de vaccin. "La vaccination réduit la transmission du coronavirus mais ne l'empêche pas toujours", rappelle Laurent Filleul. "Cependant, elle empêche souvent le développement de formes graves de la maladie."

Le vaccin diminue le taux de transmission du Covid mais ne le supprime pas." - Laurent Filleul, épidémiologiste et directeur de Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine

Ainsi, le taux d'hospitalisation lié au Covid augmente très peu malgré la hausse des cas : il y avait 23% de tension hospitalière au 25 octobre.

L'épidémiologiste pense que le taux grimpera moins les prochaines semaines. "Avec les vacances scolaires, il y aura moins de contamination dans les écoles." Mais il appelle à rester vigilant. "Chez les personnes âgées, il faut vraiment insister sur la troisième dose. Car l'efficacité du vaccin baisse avec le temps."