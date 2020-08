Coronavirus : comment les clubs libertins font-ils pour respecter les mesures de sécurité sanitaire ?

Juan (D) et Jess, le gérant et un salarié du Sauna Thiers.

Les discothèques ne sont toujours pas autorisées à rouvrir, depuis le confinement dû au coronavirus. En revanche, les lieux libertins comme les saunas, eux, ont rouvert. Comment l'expliquer ? Une affaire de licence. Ces lieux sont en effet classés soit dans la même catégorie que les bars (la catégorie N), soit dans la même catégorie que les salles de sport et les piscines (la catégorie X), qui eux, ont eu le droit de rouvrir. Des mesures d'hygiène sanitaires sont en revanche imposées. Mais comment les respecter dans des lieux où l'on vient se rencontrer, dans lesquels la promiscuité est le fond de commerce ?

"On peut penser que c'est assez compliqué, mais les clients gardent le masque", assure Juan, gérant d'un sauna gay sur l'avenue Thiers à Bordeaux. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde : "C'est vrai qu'on a une baisse d'activité. Bien sûr, il y a des clients qui ne veulent pas venir avec le masque, qui viennent à l'accueil, et quand on leur explique qu'il faut mettre le masque, ils repartent. Tant pis."

En plus du masque, "on prend la température de tous les clients. On a des gel hydroalcooliques partout. On a une jauge dans toutes les installations", poursuit Juan. Ceci dit, pas de masque dans le sauna, admet-il, ni "dans les cabines, quand un partenaire trouve un autre partenaire". "On peut dire que c'est du privé parce que là, ils font leurs affaires, c'est comme les gens qui vont à l'hôtel ou chez eux. La vie continue", argumente-t-il.

Selon lui, son établissement est d'ailleurs moins risqué que d'autres : "J'ai vu des bars où les gens ne portent pas le masque, ils sont agglutinés, alors que nous, on est deux ou trois dans un jacuzzi, deux ou trois à la piscine."

