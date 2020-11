Coronavirus : pourquoi une classe entière a fermé au collège Martin-Nadaud de Guéret

Certains auditeurs se sont inquiétés et nous ont prévenu de la fermeture, ce jeudi, d'une classe de cinquième au collège Martin-Nadaud de Guéret. Normalement, il faut au moins trois cas positifs, issus de trois familles différentes, pour justifier une fermeture de classe. Mais le cas de Martin-Nadeau est un peu particulier, et moins grave qu'il n'en a l'air.

Un cours de sport, sans masque, à l'origine de la suspicion

En réalité, presque tous les camarades de la collégienne sont considérés comme des cas-contacts ! La raison : mercredi, à l'exception de deux ou trois absents, la classe de cinquième avait sport, et donc, ne portait pas le masque pendant les activités physiques.

Lorsqu'ils ont su que la collégienne avait été contaminée (au sein de sa famille, précise le collège), le médecin scolaire, la direction de l'école et l'ARS ont donc convenu que tous ceux qui étaient en cours d'EPS avec elle étaient potentiellement des cas-contacts.

Les professeurs et les élèves prioritaires au dépistage

La procédure dans ce cas-là a été de prévenir tous les parents qui doivent désormais faire tester leur enfant. On sait que cela peut prendre plusieurs jours entre la prise de rendez-vous et le résultat, mais les professeurs et les élèves sont prioritaires pour le dépistage, si c'est une demande formulée par les pouvoirs publics. Les élèves devraient donc pouvoir retourner en classe soit ce vendredi, soit lundi au plus tard.

En-dehors de ce cas exceptionnel, rappelons qu'un seul cas positif ne justifie pas de la fermeture d'une classe. Par ailleurs, le collège précisait ce jeudi que les "deux ou trois" élèves qui n'ont pas été en cours de sport ont pu suivre les cours normalement, n'étant pas considérés comme cas potentiels.