Coronavirus : premier décès en Corse

Le patient de 89 ans avait été hospitalisé dans le service réanimation de l'hôpital de la Miséricorde, il est décédé ce lundi.

L'homme n'était pas un "cas contact" des premiers patients testés positifs au coronavirus à Ajaccio. Son était de santé était précaire, il présentait donc des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies pouvant être aggravées par le virus.

Selon le dernier bilan dimanche soir de l'Agence régionale de santé de la Corse, 28 personnes dans l'île étaient atteintes du nouveau coronavirus, dont 23 à Ajaccio. Parmi ces cas ajacciens, "trois étaient en réanimation".

Ajaccio est considéré depuis dimanche comme un "cluster" ou foyer de contamination, ce qui a conduit le préfet de Corse à fermer tous les établissements scolaires et toutes les crèches de la ville pour 14 jours et à interdire tous les manifestations regroupant plus de 50 personnes.