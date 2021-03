Coronavirus : première évacuation sanitaire de La Réunion vers la métropole

La première évacuation sanitaire de quatre malades du coronavirus hospitalisés à la Réunion vers la métropole est prévue cette semaine pour désaturer les hôpitaux de l'île, a indiqué Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS lors d'une conférence de presse mardi à Saint-Denis de la Réunion. Au 1er mars, 71 personnes étaient hospitalisées sur l'île dont 66 en réanimation. "Le taux d'occupation des services de réanimation est de 90%", a précisé la directrice de l'ARS qui a rappelé qu'une évacuation sanitaire "ne va pas de soi ni sur un plan technique, ni sur un plan médical pour les personnes transférées et elle est évidemment des plus éprouvantes sur le plan psychologique pour les personnes concernées, pour leur entourage, mais aussi pour les professionnels de santé". "C'est pour ça qu'elle doit être conçue comme incontournable en cas de besoin absolu, mais aussi comme un ultime recours qu'il convient de pouvoir éviter le plus possible", a-t-elle ajouté.

Les malades transférés vers la Nouvelle-Aquitaine

Les évacuations sanitaires nous les faisons, "parce que nous sommes obligés de le faire", a pour sa part indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran mardi devant l'Assemblée, ajoutant que les malades seront dirigés "vers la région Nouvelle-Aquitaine". "Nous le ferons avec parcimonie pour sauver les vies à la Réunion et sauver des vies à Mayotte", a précisé le ministre. Il a tenu à rappeler qu'il y avait déjà eu des évacuations sanitaires pour d'autres pathologies : "On en fait tout le temps de la Réunion vers la métropole pour des prises en charge adaptées, notamment en soins de cancérologie, lorsque les soins sur place spécialisés n'existent pas, nous savons le faire".

Entre le début de l'épidémie à La Réunion, le 11 mars 2020, et ce 1er mars 2021, 13.125 personnes ont été contaminées par le virus, et 59 patients sont décédés des suites de la maladie. Le couvre-feu va également être étendu à partir de vendredi sur l'île, s'étendant désormais de 18H00 à 05H00, a également annoncé mardi le préfet de La Réunion en disant agir pour éviter "un confinement très pénalisant". Il commence actuellement à 22H00. En une semaine 850 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées par les autorités sanitaires, et "6% de ces cas sont issus de variants", a noté le représentant de l'État. Le taux d'incidence a légèrement augmenté. Mardi après-midi il était de 104 pour 100.000.