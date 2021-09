Coronavirus : première opération de vaccination au lycée Jacques Monod à Lescar

C'était la première opération vaccination dans un lycée de l'agglomération de Pau à Lescar ce vendredi. Au lycée Jacques Monod, trois lycéens ont reçu leur première dose. Ils recevront la seconde dose dans trois semaines. L'établissement espère pouvoir refaire une opération vaccination une fois toutes les deux/trois semaines. C'est réalisé avec le centre de vaccination de Lescar. D'après les autorités, 65% des élèves dans le département des Pyrénées-Atlantiques ont déjà reçu une première dose.

Enzo, lycéen à Lescar, avec son questionnaire de vaccination contre le coronavirus © Radio France - Marion Aquilina

Rachel Courtoux, proviseure du lycée Jacques Monod à Lescar, était très contente de cette première journée de vaccination son établissement : "On est dans le symbole puisque nous sommes ici au lycée Jacques Monod qui a participé dans une équipe de trois à une recherche sur l'ARN messager. Je trouve que c'est joli que Jacques Monod accueille le premier centre de vaccination du département dans son lycée." Trois élèves ont reçu une dose de vaccin Pfizer contre le covid, Rachel Courtoux s'en félicite. "Je suis ravie de voir qu'il y a si peu d'élèves qui viennent se faire vacciner parce que a priori beaucoup le sont déjà. Donc on démarre une année plus sereine avec des enfants protégés."

Enzo, lycéen à Lescar, volontaire pour se faire vacciner au sein de son établissement Jacques Monod © Radio France - Marion Aquilina

"Moi je trouve que c'est une bonne initiative et c'est pratique pour ne pas se déplacer trop loin, ne pas attendre un mois avant de faire le vaccin, explique Enzo, lycéen à Jacques Monod. Mes parents ne voulaient pas de base, par rapport à ce qu'il y avait dans le vaccin et ce que ça pouvait apporter. Vu que le lycée a proposé, mes parents ont accepté." Une élève en classe de première a refusé de participer à l'opération : "Je ne suis pas vaccinée et je ne compte pas le faire parce que ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que le pass sanitaire ne va pas durer tout une éternité. Je vais attendre que le pass sanitaire parte. Mais c'est vrai que _c'est bizarre de vacciner dans un lycée_, c'est bizarre."