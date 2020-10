Coronavirus - Première soirée sous couvre-feu à 21 heures en Béarn

Le couvre-feu était prévu dès 21 heures, ce samedi dans les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, mais à Pau la place Clemenceau était encore animée quand l'heure a sonné. Une douzaine de patrons de bars et de restaurants étaient rassemblés devant la Préfecture, accompagnés du vice-président de l'Umih (Union des métiers de l'industrie hôtelière) en charge du Béarn, Lionel Imirizaldu. À cause du couvre-feu, Geneviève Pommiès, patronne de la Brasserie Royale à Pau, a fait ce samedi soir "deux couverts, contre une cinquantaine ou une soixantaine d'habitude". Pascale Maré, sa voisine du Majestic, trouve les restrictions injustes : "Nous avons respecté tous les protocoles. Si certains de nos confrères ne l'ont pas fait ce sont eux qui doivent être punis."

Geneviève Pommiès, la patronne de la Brasserie Royale, ne "peut plus travailler" avec un couvre-feu à 21 heures. Copier

Les cafetiers palois rassemblés devant la Préfecture pour alerter sur leur situation. © Radio France - Manon Claverie

Après une dizaine de minutes, les restaurateurs sont finalement rentrés chez eux sous le regard des policiers, déployés en nombre pour faire respecter le couvre-feu. La dizaine de gilets jaunes rassemblés eux aussi près de la place Clemenceau ont fini par rentrer chez eux avant 21 h 30, puis les rues de Pau sont devenues désertes. À l'exception des livreurs à vélo, sur le pont.

Clémence et ses amis ont dû s'adapter pour ce premier samedi soir sous couvre-feu. Copier

Pour cette première soirée sous couvre-feu, les clients aussi ont dû adapter leur soirée. "On a commencé par les bars, vers 18 heures, puis couru chez Monoprix acheter de quoi boire dans notre appartement", explique Clémence, inquiète comme ses amis de ces nouvelles restrictions. "C'est dur de se dire qu'on est samedi soir et qu'il n'y a plus personne sur les terrasses. C'est triste. En fait on ne peut plus du tout vivre comme on vivait avant. Et on n'a aucune visibilité sur les prochaines semaines ou les prochains mois", ajoute sa voisine de terrasse.

À 20 h 45, les terrasses sont déjà vides dans le centre-ville de Pau. © Radio France - Manon Claverie

L'épidémie continue de progresser

Le couvre-feu et la fermeture des bars et établissements sportifs fermés sont en vigueur pour trois semaines dans les Pyrénées-Atlantiques. Le taux d'incidence a encore bondi ce samedi à 303 cas positifs pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours. Deux malades de plus sont morts depuis ce vendredi dans le département, portant à 47 le bilan total des décès. 87 personnes sont hospitalisées dans le 64, dont 11 en service de réanimation.