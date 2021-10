Coronavirus : premières fermetures de centres de vaccination au Pays Basque

Deux premiers centres de vaccination ferment leur portes au Pays Basque. Plus possible de se faire vacciner au centre de Cambo-les-Bains depuis la semaine dernière, et celui d'Hasparren ferme ses portes ce vendredi après-midi. Une tendance nationale qui se confirme dans les Pyrénées-Atlantiques faute de monde, et par la volonté du gouvernement de fermer peu à peu les centres d'ici mars 2022.

11 centres concernés dans le département

Au total dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont 11 centres sur les 34 existants qui ont déjà fermé ou comptent fermer dans les prochains jours, détaille l'Agence Régionale de Santé. Une décision en accord entre l'ARS et les centres qui n'exclut pas la possibilité de remobiliser du personnel et de rouvrir rapidement en cas de nouveau pic épidémique. D'autres centres eux, restent ouverts, mais disposent de moins de créneaux comme celui de Saint-Palais, désormais ouvert une demi journée par semaine, et qui déménage la semaine prochaine à la maison Touza.

Ce sont les médecins de ville qui prennent peu à peu le relai pour la campagne de vaccination notamment pour le rappel de la 3e dose. Depuis le 1er octobre, ils ont accès au Pfizer, mais ils disposaient déjà du Moderna depuis mai.