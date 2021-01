Coronavirus : premières vaccinations ce mercredi au Pays Basque

La campagne de vaccination au Pays Basque commence ce mercredi, avec une partie du personnel du Centre Hospitalier de Bayonne, a appris France Bleu Pays Basque. L'hôpital, qui dispose depuis décembre d'un réfrigérateur adapté au stockage spécifique du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, devait recevoir 5000 doses cette semaine. Elles commenceront à servir dès ce mercredi 6 janvier à la vaccination du personnel de l'hôpital, lançant ainsi officiellement la campagne au Pays Basque.

La vaccination devrait avoir lieu en début d'après-midi, avec notamment le directeur du Centre Hospitalier, qui souhaite "montrer l'exemple." Par ailleurs, l'hôpital bayonnais va devenir dans les jours et semaines à venir le centre de vaccination pour tous les professionnels de santé du Pays Basque. Depuis fin décembre et l'annonce du ministre de la Santé Olivier Véran d'une vaccination possible des personnels soignants de plus de 50 ans, le calendrier semble s'être accéléré, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques visait, avant ces annonces, le 18 janvier pour le début de la vaccination au Pays Basque.