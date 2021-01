Coronavirus : premières vaccinations en Pays basque intérieur

La vaccination contre la Covid-19 se délocalise en Pays basque. En lien avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque auquel ils sont rattachés, l'hôpital de Saint-Palais et l'Etablissement Public de Santé Garazi à Ispoure viennent à leur tour d'ouvrir chacun un centre. "Il s'agit de rendre plus rapide et plus accessible la vaccination à tous les professionnels de santé", souligne Stéphanie Cohort, directrice déléguée de l'hôpital de Saint-Palais.

Avec les résidents d'EHPAD les professionnels de santé sont en effet pour l'instant prioritaires, comme partout ailleurs : ceux qui ont plus de 50 ans, ou ceux présentant un facteur de comorbidité. A l'hôpital de Saint-Palais, où les premières injections ont démarré vendredi dernier, la campagne s'adresse au personnel de l'établissement, mais aussi aux professionnels de santé libéraux, aux professionnels des structures médico-sociales, aux aides à domicile ainsi qu'aux pompiers.

L'hôpital de Bayonne, qui a lancé il y a tout juste une semaine les premières vaccinations, approvisionne régulièrement l'établissement en fonction des besoins. Pour l'instant, une cinquantaine de doses ont été administrées. Parmi le personnel concerné au sein de l'hôpital, quasiment tous ont accepté de se faire vacciner.

Les injections sont assurées par une équipe médicale de l'établissement, mais l'hôpital de Saint-Palais compte prochainement associer les professionnels libéraux du territoire d'Amikuze pour mener ces vaccinations.

"On ne peut pas remettre en question une politique de santé qui a fait ses preuves"

Gynécologue exerçant à l'hôpital de Saint-Palais depuis 40 ans, le docteur Jean Hurmic a reçu une première dose ce mardi. "Complètement indolore" précise-t-il, lui qui se montre particulièrement agacé par les anti-vaccins. "Il y a des gens, opposés à la vaccination pour des raisons que je ne discute pas, qui font un prosélytisme malsain pour empêcher la population de se faire vacciner. Ça me heurte énormément en tant que médecin. La vaccination, ce n'est pas dangereux. Depuis qu'elle existe, elle a sauvé des millions de gens dans le monde. On ne peut pas remettre en question une politique de santé qui a fait ses preuves."

La vaccination se poursuit par ailleurs dans les différents établissements du groupement hospitalier Navarre Côte basque, et va s’accélèrer, puisque d'autres EHPAD hors GH mais aussi des cliniques ont commencé à être livrés : c'est le cas de Belharra, Aguiléra ou encore de la clinique de Saint-Jean-de-Luz. D'ici ce week-end selon les estimations de l'hôpital de Bayonne, le cap des 2000 vaccinations devrait être dépassé au Pays basque. Pour rappel près de 5000 doses ont été livrées à l'établissement la semaine dernière.