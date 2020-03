Coronavirus : premiers cas confirmés dans une maison de retraite du Béarn

À Arzacq ce vendredi ont été confirmés les deux premiers cas de Covid-19 dans une maison de retraite béarnaise. À la résidence l'Arribet, les tests de dépistage d'un résident octogénaire et d'une salariée sont revenus positifs ce vendredi a appris La République des Pyrénées. Des tests effectués sur eux et sur d'autres, la veille, après des premiers symptômes d'états grippaux. Le patient est désormais confiné dans sa chambre et la salariée à son domicile. "Ils sont dans un état physique plutôt bon aux dernières nouvelles, a expliqué à France Bleu Béarn Bernard Dupont, le président de la structure, mais bon, on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre."

L'Arribet précise bien que les résidences de Morlanne, Mazerolles et Malaussanne ne sont pas touchées.

Les explications de Bernard Dupont, le président de l'Arribet Copier