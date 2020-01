Coronavirus : premiers cas de contagion hors de Chine

Alors que l'épidémie de coronavirus a fait plus de 100 morts et que plus de 4.500 patients ont contracté l'infection en Chine, le Japon et l'Allemagne annoncent que des cas sont apparus dans leurs pays chez des patients n'ayant pas voyagé en Chine. Par ailleurs, En France, trois cas sont confirmés (un à Bordeaux et deux à Paris), et deux sont suspects, l'un à Toulouse et l'autre à Rouen.

En Allemagne, premier cas de de contamination entre humains sur le sol européen

Le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ont annoncé ce mardi les autorités sanitaires de l'Etat régional de Bavière, où le patient est hospitalisé. Selon l'AFP, il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen, les autres patients signalés en Europe ayant été infectés lors d'un séjour en Chine.

Cet homme âgé de 33 ans travaille pour un équipementier automobile en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Il a été contaminé en janvier par une collègue venue de Chine pour quelques jours, pour une formation, ont précisé les autorités sanitaires. Cette salariée chinoise a séjourné du 19 au 22 janvier en Allemagne et à son retour dans son pays, elle "s'est sentie malade", a précisé le directeur de l'Office sanitaire bavarois. Elle a été diagnostiquée peu après positive au coronavirus.

Au Japon, le virus contracté par un homme au contact de touristes chinois

Les autorités japonaises ont annoncé ce mardi la présence au Japon d'un cas du nouveau virus chez un homme ne s'étant pas rendu dans ce pays, mais qui a véhiculé des touristes en provenance de Wuhan, berceau de la maladie.

Le sexagénaire originaire de la ville touristique de Nara avait conduit dans un bus en janvier deux groupes de touristes de Wuhan et a été hospitalisé samedi avec des symptômes similaires à ceux de la grippe, a indiqué le ministère de la Santé.