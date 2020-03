Coronavirus : premiers événements annulés ou reportés en Normandie

Première annulation à Val-de-Reuil : une course et un forum de l'emploi - Illustration

La Normandie n'y coupe pas : à cause de l'étendue du coronavirus, qui touche au moins 130 personnes en France, beaucoup d'événements publics sont susceptibles d'être annulés. Comme la maladie se transmet par voie aérienne, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce samedi l'interdiction de "tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné", et d'autres événements en milieu ouvert qui rassemblent du monde. Ce lundi 2 mars au matin, de nombreuses équipes d'événements locaux se sont réunies (Zénith de Rouen, Parc des Expositions, etc) : on fait le point sur ce qu'on sait.

Les rendez-vous annulés ou reportés

Mieux vaut prévenir que guérir pour le maire sortant de Val-de-Reuil (Eure), Marc-Antoine Jamet. "Bien qu’aucun risque particulier n’ait été décelé à Val-de-Reuil ou dans ses environs", Marc-Antoine Jamet a confirmé ce lundi 2 mars le report de deux événements prévus sur sa commune : le forum de l'Emploi, prévu jeudi 12 mars au stade couvert Jesse Owens, et la course "La Rolivaloise" prévue dans le centre de la commune ce dimanche 8 mars.

Un principe de précaution lié notamment à l'affluence de ces rendez-vous, plus de 5 000 exposants pour le premier, et environ 3 000 coureuses pour le second.

Les événements maintenus

La question se posait pour le forum "Emplois en Seine", prévu les 5 et 6 mars au parc des Expositions de Rouen. Notamment car ce salon dédié à l'orientation attend environ 4 000 candidats sur les deux jours. Les organisateurs nous l'ont confirmé : l'événement est bien maintenu, sans recommandation particulière. La seule consigne tient du bon sens : "Les personnes qui se sentent un peu malades sont invitées à rester chez elles", nous glisse-t-on, en se voulant rassurant sur le nombre de visiteurs attendus : "C'est 4 000 en continu, on va gérer le trafic pour éviter trop de foule d'un coup." Rendez-vous donc, comme prévu, ce jeudi 5 et vendredi 6 au parc Expo, de 10 h à 17 h.

Les points d'interrogation

En Seine-Maritime, l'un des gros points de rassemblement reste le Zénith de Rouen. Pas mal de gros concerts y sont prévus, notamment celui du chanteur Gims, qui va excéder facilement les 5 000 spectateurs. Annulé ou pas ? Le rappeur a déjà dû déprogrammer son show au Zénith de Nantes, et à Rouen, il est censé se produire ce vendredi 6 mars. Le directeur du Zénith, Didier Thibault, est ce lundi 2 mars en réunion.

Les informations viendront dans l'après-midi, à consulter sur France Bleu Normandie. Même échéance pour la Foire de Rouen, prévue du 20 au 29 mars, et dont la tenue est actuellement décidée dans les rangs du parc-expo rouennais.

Amateurs de sport, et notamment de cyclisme, la question vous sera sans doute venue pendant la lecture : quid du Tour de Normandie, dont la 40ème édition est programmée du 23 au 29 mars, et qui passe notamment par Nonancourt (Eure) ou Elbeuf (Seine-Maritime) ? "On maintient pour l'instant, mais on reste vigilants", révèle Arnaud Anquetil, président de l'événement, qui attend des nouvelles de la préfecture dans les prochains jours. "On sait qu'il y a la course Paris-Nice en fin de semaine [du dimanche 8 au 15 mars, ndlr], on va voir ce qui se décide."

"Ce serait une catastrophe et une déception." - Arnaud Anquetil, président du Tour de Normandie.

Son Tour normand a prévu d'accueillir 17 équipes étrangères, surtout européennes. Inutile de dire que s'il est annulé, ce sera "une catastrophe et surtout une déception" : ça représente dix mois de travail et plus de 400 000 euros de budget. Arnaud Anquetil relève également ce qu'il pense être un "deux-poids, deux-mesures" : "On annule le marathon de Paris parce que ça brasse du monde, mais pas les matchs de foot. On sent que certaines décisions sont plus compliquées à prendre que d'autres."

Point d'interrogation, également, sur le carnaval de Val-de-Reuil, prévu le 28 mars, ou le rendez-vous des amoureux des deux-roues, les "Puces Moto", le 5 avril toujours à Val-de-Reuil. En fonction de l'évolution de la situation globale, ces initiatives seront maintenues... ou pas.

Et au niveau national ?

Le dernier jour du Salon de l'agriculture a été annulé, ce dimanche 1er mars. Le musée du Louvre à Paris est resté fermé ce lundi 2 mars, après un droit de retrait voté par les employés. Une réunion se tient ce lundi à 14 h 30, au ministère de la Culture, réunissant tous les établissements culturels. Suivez la situation en temps réel dans notre article en direct sur francebleu.fr.

En parallèle, le président Emmanuel Macron a annulé sa venue au Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et sa visite dans le Gers, indiquant vouloir rester "mobilisable". Il ajoute qu'il n'est "ni malade, ni confiné".