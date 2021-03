Coronavirus : premiers tests salivaires dans les écoles du Finistère

La campagne de tests salivaires est lancée dans les écoles du Finistère. A Quimper, elle a débuté ce vendredi 12 mars à l'école publique Frédéric Le Guyader. 195 enfants ont été testés, soit 83% des effectifs.

La semaine prochaine, des tests auront lieu dans quatre établissements supplémentaires. Ils n'ont pas vocation à être déployés dans tous les établissements du département. "Les écoles ont été choisies car des cas positifs y ont été détectés avant ou pendant les vacances", détaille la Guylène Esnault, directrice académique des services de l'Education nationale du Finistère. Le gouvernement espère réaliser 300.000 tests par semaine d'ici le 15 mars.

Des recrutements en cours

Les tests sont pratiqués par des infirmiers de l'Education nationale, des biologistes de laboratoires, et du personnel enseignant. Comme cette enseignante remplaçante, présente à Quimper : "on m'a demandé de venir en renfort. J'avoue qu'au début j'avais un peu peur... Mais je vois que la sécurité est optimale." Masques FFP2, blouses et gants : les équipes sont en effet munies d'équipement de protection.

Et il faut de la patience pour administrer ces tests aux enfants. "Les plus petits n'arrivent pas forcément à cracher, ou trouvent plus rigolo de faire le geste inverse, faire semblant de boire. Il faut leur expliquer. Si au bout de 10 minutes, l'enfant n'a pas réussi, on laisse tomber", précise Mélanie Carron, du laboratoire Eurofins en charge des prélèvements. Selon les âges, le prélèvement est impossible pour près de la moitié des enfants.

Des recrutements de vacataires sont en cours pour assurer la partie administrative des tests.