Coronavirus: près d'Auxerre que décident les parents pour le retour à l'école ?

Et dans l'Yonne parmi les parents qui ont le choix de renvoyer ou pas leurs enfants à l'école à partir du 11 mai , il y a Cécile.

Elle habite Saint Georges Sur Baulche près d'Auxerre. Elle est maman de deux garçons de 2 ans et demi et 9 ans. Elle a décidé que le premier ne retournerait pas à la crèche, et que grâce au télétravail elle pourrait continuer à faire cours au second. "Au début c'était un peu compliqué , mais on a réussi à trouver nos marques, à trouver une organisation efficace. Donc je pense que les gens qui ont la possibilité de poursuivre le télétravail, devraient laisser la priorité que ce soit pour la crèche ou pour l'école , aux enfants dont les parents n'ont pas cette chance. Donnons la priorité aussi aux personnes qui n'ont pas accès au numérique autant que les autres. Le retour à l'école est plus important pour les enfants qui n'ont pas cette possibilité de continuer à apprendre à la maison. "

Cécile, maman de deux garçons de deux ans et demi et 9 ans à Saint Georges sur Baulche Copier

"On les remet à l'école à nos risques et périls" : Céline à Perrigny

Céline a pu aussi bénéficier du télétravail depuis le début du confinement. A Perrigny près d'Auxerre, elle peut donc également aider ses deux filles de 7 et 10 ans qui sont en primaire. Mais elle ne sait toujours pas si elle les renverra à l'école le 11 mai. Trop d'incertitudes concernant l'accueil des enfants en classe. "On nous dit que c'est aux parents de choisir. Ça veut dire que si on les remet à l'école c'est un peu à nos risques et périls. On comprend que pour la santé des enfants ce n'est pas la meilleure décision, mais économiquement on nous fait comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qui me fait peur c'est qu'il n'y a rien de défini concernant l'organisation dans les écoles. On ne nous a pas contacté pour savoir si on comptait y remettre nos enfants. Ils ne sont censés n'être que 15 par classe. J'attends. Je ne les mettrais à l'école qu'en fonction de l'organisation qu'on nous proposera."

Céline, maman de deux filles de 7 et 10 ans à Perrigny Copier

Mercredi 29 avril sur France info, le ministère de l'Education a indiqué que chaque parent serait en connaissance des conditions de rentrée de son enfant "entre le 4 et le 7 mai".