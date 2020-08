Coronavirus : près de 1.400 cas supplémentaires et 28 nouveaux clusters en une journée

Plus de 11.000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France en une semaine, selon les chiffres donnés ce mardi soir par la Direction générale de la Santé. Un chiffre en hausse. En une journée, ce sont 1.397 nouvelles contaminations confirmées. Au total, 879 clusters ont été découverts depuis le 9 mai dernier, 560 sont clôturés mais on en dénombre 28 nouveaux en 24 heures (contre 21 lundi).

Hausse des admissions à l'hôpital

Le nombre total de patients hospitalisés est lui en baisse : 5.012 ce mardi, soit 33 de moins que la veille. Mais les nouvelles admissions sont en hausse : 191 malades ont du aller à l'hôpital ce mardi, contre 180 lundi. Parmi eux, 391 sont placés en réanimation, c'est cinq de moins que lundi.

30.354 personnes sont décédées en France en raison du Covid-19, soit 14 de plus en 24 heures. 19.849 malades sont morts au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux (données du 10 août).

"Un risque élevé de reprise épidémique"

Suite à un conseil de défense ce mardi, Jean Castex s'est rendu au CHU de Montpellier et le Premier ministre n'a pas mâché ses mots : "Je le dis avec une forme de gravité, si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler". Le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures face à une situation qui évolue "dans le mauvais sens".

La circulation du virus s'intensifie en effet, notamment chez les jeunes et dans certains régions, dans les métropoles de Paris et Marseille. Interrogé ce mardi sur France Inter, le chef du service de réanimation à l'Hôpital Raymond Poincaré de Garches, le professeur Djillali Annane, a dit constater "une dynamique de nouvelles contaminations" qui "dépasse largement aujourd'hui les clusters identifiés".

On est déjà au pied de la deuxième vague, et ça me rappelle exactement ce qu'on constatait au mois de février dernier.

"Le problème, c'est qu'on voit le truc arriver, mais sans réagir comme il le faudrait", a déploré le médecin. "Dans quinze jours ou trois semaines, on risque de commencer à avoir des tensions en réa, si on ne fait rien tout de suite", a-t-il mis en garde.

Début août, le Conseil scientifique avait lui aussi estimé qu'une seconde vague était "hautement probable à l'automne ou l'hiver". Et ce week-end, le professeur Jean-François Delfraissy, à la tête de ce Conseil scientifique, a estimé que "la situation paraît contenue mais elle reste très fragile", et elle peut "basculer à tout moment" vers une reprise incontrôlée.

Les conseils de la Direction générale de la Santé

La DGS appelle les Français à respecter les gestes barrières, le port du masque et la distanciation sociale. Dès le moindre symptôme même léger (fièvre, toux, nez qui coule, mal de gorge, perte goût ou odorat), il faut consulter un médecin ou faire un test virologique sans prescription et gratuitement.

Si on a été en contact avec une personnes malade, il faut s'isoler immédiatement, rester à la maison et respecter tous les gestes barrières, "car en phase d’incubation, sans aucun symptôme, je peux être déjà contagieux et contaminer mes proches".