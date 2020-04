Coronavirus : près de 10 000 masques FFP2 distribués aux professionnels de santé par la Ville de Pau

487 infirmiers et infirmières, médecins, kinés, dentistes et sages-femmes ont reçu vingt masques FFP2 chacun. La distribution était organisée par la Ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ce jeudi et ce vendredi à l'hôtel de France, sur la place Royale.