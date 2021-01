Coronavirus : prés de 10.000 personnes ont déjà été vaccinées en Bourgogne-Franche-Comté

La vaccination en Bourgogne-Franche-Comté devrait bientôt atteindre un rythme de croisière. Après les personnels médicaux de plus de 50 ans et les résidents des Ehpad, les personnes de plus de 75 ans seront bientôt vaccinées. A la date du 12 janvier, 9 762 personnes sont vaccinées en Bourgogne-Franche-Comté.

Les premiers centres de vaccination étaient ouverts dans un premier temps aux professionnels de santé, hospitaliers libéraux, de même qu'aux pompiers et aides-soignants présentant des facteurs de risque ou bien âgés de plus de 50 ans. Ces centres sontouverts depuis le 7 janvier , mais la campagne a débuté deux semaines avant avec le premier patient vacciné en Ehpad. La région disposait de 55 575 doses de vaccins Pfizer livrées dans six établissements de la région.

Le détail des personnes vaccinées par département

Cote d’Or : 2 814

Doubs : 1 939

Jura : 1 609

Territoire de Belfort : 563

Nièvre : 789

Haute Saône : 395

Saône et Loire : 973

Yonne : 680

Selon le site Covid-Tracker, 189 834 personnes ont été vaccinées au total en France à cette date.

100 000 doses de vaccins d'ici la fin de semaine

La Bourgogne-Franche-Comté doit recevoir cette semaine plus de 14 000 doses de vaccins de la société Moderna. Elle fait partie des 4 régions prioritaires désignées par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Les CHU de Besançon, et Dijon, ainsi que le centre hospitalier de Lons-Le-Saunier recevront chacun 4 800 doses de vaccins à répartir sur 12 établissements.

D'ici la fin de semaine, cela portera à 100 000 le nombre de doses de vaccins envoyées dans la région.

D'autres centres ouvriront encore dans les prochains jours.