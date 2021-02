Coronavirus : près de 2.000 élèves testés dans les établissements des Pyrénées-Orientales

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, annonçait mi-janvier qu'un million de tests seraient déployés dans les collèges et les lycées.

Invité de France Bleu Roussillon ce jeudi matin, le directeur d'académie des Pyrénées-Orientales, Frédéric Fulgence, a fait le point sur la situation sanitaire dans les établissements du département. Cette première semaine de février, six classes sont fermées à cause de cas de Covid-19 (quatre classes de maternelle, une classe de collège et une classe de lycée). Le directeur d'académie annonce également que près de 2.000 élèves ont été testés depuis le début de la campagne de tests dans les établissements scolaires mi-janvier.

"En un peu plus d'un mois, nous avons proposé des tests à 6.000 personnes dans les écoles, les collèges et les lycées, explique Frédéric Fulgence. Toutes n'ont pas été volontaires, mais près de 2.000 personnes ont été testées."

Nouveau protocole sanitaire dès lundi

Le directeur d'académie a également précisé le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires à partir du lundi 8 février. Les masques faits maison seront interdits ; les enfants devront désormais porter des masques en tissu de catégorie 1 (à acheter dans le commerce). Les parents doivent fournir ces masques. "Nous fournirons un masque aux élèves qui n'en auraient pas ponctuellement", rassure Frédéric Fulgence, tout en ajoutant que c'est "une responsabilité de chacun, les parents sont au courant".

"Certaines familles n'ont pas le budget pour acheter ces masques." - Rémi Landri, président de la FCPE 66

L'inquiétude est pourtant palpable parmi les associations de parents d'élèves. Rémi Landri, le président de la FCPE dans les Pyrénées-Orientales, explique que "certaines familles n'ont pas la capacité d'allouer un budget conséquent à l'achat des masques."