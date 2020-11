Coronavirus : près de 200 décès dans le Gard depuis le début de l'épidémie

L'ARS Occitanie publie deux fois par semaine son bilan d'information covid-19. Ce mardi, selon les derniers chiffres, l'Agence Régionale de Santé déclare faire face "à une épidémie Covid19 dont l’impact sanitaire est actuellement plus grave qu’au printemps dernier". Les hospitalisations conventionnelles sont nettement plus nombreuses (+ 80%) et l’activité des services de réanimation a dépassé de 25% celle du printemps. Les indicateurs de mortalité sont également en forte progression ces dernières semaines : en 2 mois, les décès de patients Covid en établissements de santé ont été 10 fois plus nombreux. La fréquence de ces cas les plus graves témoigne d’une circulation du virus qui s’est accélérée, sur tout le territoire régional.

19,6% de tests positifs en moyenne

Dans le Gard, l'ARS recense 194 morts. Actuellement, 353 personnes sont hospitalisées, dont 81 en réanimation. En Lozère, 57 patients sont hospitalisés (7 en réanimation), et le département comptabilise 7 personnes en service de réanimation.

Près de 196 000 tests ont été réalisés ces 7 derniers jours dans la région. Presque un sur cinq se révèle positif.