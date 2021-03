Coronavirus : 2.300 créneaux de vaccination en plus ce week-end dans le Haut-Rhin

La préfecture du Haut-Rhin en Alsace annonce la mise à disposition de 2.300 créneaux de vaccination supplémentaires contre le coronavirus ce week-end du 6 et 7 mars. A Mulhouse, Colmar et Altkirch

Et si vous profitiez du week-end pour aller vous faire vacciner contre le coronavirus ? En tout cas c'est ce que propose la préfecture du Haut-Rhin, en Alsace. Elle annonce la mise à disposition du public de 2.300 créneaux de vaccination supplémentaires pour le week-end du 6 et 7 mars dans les centres de vaccination.

Concrètement, la préfecture du Haut-Rhin veut intensifier la vaccination dans un contexte d'augmentation du nombre de doses disponibles notamment avec le vaccin Astra Zeneca. Des livraisons ont en effet eu lieu.

Concrètement, voici le calendrier proposé :

Samedi 6 mars :

720 rendez-vous supplémentaires à Mulhouse

500 rendez-vous à Colmar

150 rendez vous en plus à Altkirch

Dimanche 7 mars :

258 rendez-vous supplémentaires à Colmar

330 rendez-vous supplémentaires à Mulhouse

400 rendez-vous supplémentaires à Altkirch

La vaccination est ouverte aux plus de 75 ans, mais aussi aux plus de 50 ans présentant des facteurs de risques aggravants (pathologie cardiovasculaire, respiratoire, diabète, obésité, sclérose en plaques, parkinson...). Et aux professionnels de santé de plus de 18 ans. Pour savoir si vous pouvez vous faire vacciner ::

Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur cette page qui renvoie vers les prises de rendez-vous du site Doctolib. Toutes les infos sont aussi sur le site dédié à la vaccination du gouvernement.

A noter que le Bas-Rhin ne propose pas pour l'instant de créneaux supplémentaires de vaccination.