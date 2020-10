Coronavirus : près de 27.000 nouveaux cas et 166 décès supplémentaires en 24 heures

Près de 27.000 nouvelles contaminations dues au coronavirus ont été enregistrées en 24 heures ce mercredi selon l'agence Santé publique France. Aussi, 166 décès supplémentaires ont été recensés ce qui porte le bilan français à 34.048 morts depuis le début de l'épidémie.

Au cours des sept derniers jours, 9.375 patients ont été hospitalisés. Le taux de positivité des tests (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) augmente également. Il est passé à 13,7% ce mercredi contre seulement 4,5% début septembre et 7,6% début octobre.

Le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation augmente

Les nouvelles admissions en réanimation dues au Covid-19 se sont encore accélérées mercredi, avec 284 entrées en 24 heures. La tendance est inquiétante dans les hôpitaux, avec 2.239 personnes au total en réanimation ou soins intensifs, donc dans un état grave, souligne l'AFP. En une semaine, le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation est passé de 33%, le mercredi 14 octobre à 44,3% ce mercredi 21 octobre, soit une progression de 11,3 points en sept jours.

Plusieurs nouveaux départements vont basculer en alerte maximale jeudi

Face à la progression de l'épidémie de coronavirus en France, "un certain nombre de départements" vont basculer en alerte maximale jeudi 22 octobre, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre tiendra un point presse le jour même, à 17 heures. Plusieurs nouvelles métropoles devraient ainsi être concernées par un couvre-feu, six jours après celui instauré entre 21 heures et 6 heures dans huit grandes villes ainsi que Paris et l'Ile-de-France. Par ailleurs, l'exécutif souhaite prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février inclus. Le projet de loi doit être examiné par les députés ce week-end, avant d'aller au Sénat.

Pour la première fois depuis mai, le nombre total de malades du Covid-19 actuellement en réanimation a dépassé lundi soir la barre des 2.000. C'est encore loin du pic de l'épidémie, quand plus de 7.000 patients Covid se trouvaient en réanimation, mais plus de 150 cas graves font leur entrée chaque jour dans ces services de pointe, précise l'AFP.