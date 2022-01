Coronavirus : près de 40 000 bretons ont perdu leur pass sanitaire depuis le 15 janvier

Depuis le samedi 15 janvier 2022, certains pass sanitaires ne sont plus valides. Ce sont ceux des personnes majeures qui n'ont pas réalisé leur dose de rappel dans les temps impartis. Cela concernerait potentiellement 40 000 personnes en Bretagne selon l'ARS.

Depuis le 15 janvier 2022, les règles relatives au « pass sanitaire » ont évolué pour les personnes âgées de 18 ans et un mois à 64 ans. En effet, toutes les personnes majeures doivent avoir fait leur dose de rappel à compter de 7 mois de leur dernière injection pour conserver leur certificat de vaccination actif. C'est ce dernier qui permet de présenter un « pass sanitaire » valide, sous la forme d'un QR Code dans l'application Tous Anti Covid.

Au-delà de ces délais, leur ancien certificat de vaccination est considéré comme expiré et n’est plus valide. En région Bretagne, jusqu'à 40 000 personnes pourraient être concernées.

Un chiffre à relativiser au vu des contaminations

Néanmoins, ces données relatives aux éventuelles pertes de pass sanitaire sont à relativiser au regard des décès intervenus depuis l'estimation puisqu'une partie des personnes n'ayant pas fait de rappel était des personnes âgées, voir très âgées.

Mais surtout, il faut prendre en compte les nouvelles contaminations. Une personne contaminée par la Covid-19 ne peut en effet pas prétendre à sa dose de rappel, mais ne perd pas pour autant son pass sanitaire. L'Agence Régionale de Santé de la Bretagne estime à 9000 le nombre de cas quotidien sur ces trois derniers jours dans la région.

La Bretagne, première région vaccinée

Par ailleurs, à partir du 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans dose de rappel passe à 4 mois au lieu de 7 mois. À ce jour, environ 900 000 personnes doivent réaliser leur dose de rappel en Bretagne. Il est estimé sur cette population que 100 000 personnes ont été infectées et ne feront pas leur dose de rappel sur les prochaines semaines.

La Bretagne reste la bonne élève du point de vue de la vaccination : c'est la première région en couverture vaccinale. De plus, « 95,3% des personnes à 7 mois ont déjà fait leur rappel », indique l'ARS de Bretagne.