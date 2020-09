Coronavirus : près de 5.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Le nombre de nouvelles contaminations repart une nouvelle fois à la hausse. Après un peu plus de 3.000 nouveaux cas lundi, on passe à 4.982 ce mardi, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. 378 clusters sont en cours d'investigation par les autorités sanitaires. On dénombre 53 nouveaux foyers épidémiques en une journée.

26 décès supplémentaires

4.604 patients sont hospitalisés pour une infection au Covid-19, soit 22 de plus que la veille. 424 d'entre eux ont été placés en réanimation, cela représente 15 malades supplémentaires dans ces services en 24 heures.

Au total, 30.661 malades du coronavirus sont morts depuis le début de l'épidémie en France, ce sont donc 26 décès supplémentaires par rapport à lundi. 20.147 malades sont décédés à l'hôpital, toujours selon les chiffres de Santé Publique France.